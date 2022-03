Riparte dai territori l’agenda politica di Azione, il partito fondato nel 2019 da Carlo Calenda e Matteo Richetti, con l’obiettivo di coinvolgere le migliori energie oggi purtroppo sopite o messe da parte da una interpretazione della politica solo come appuntamento elettorale o cura di interessi particolari.

Al contrario, Azione vuole rilanciare il ruolo tradizionalmente più prezioso dell’attività politica, quello che vede l’impegno e il coinvolgimento costante dei gruppi su tutti i territori.

Il gruppo Palmi in Azione accoglie perciò con entusiasmo l’iniziativa lanciata a livello nazionale e, coordinandosi con il segretario regionale Fabio Scionti e con la segreteria provinciale guidata da Michele Anselmo, allestirà il punto di ritrovo in Piazza Primo Maggio nella mattinata di domenica 27 marzo.

«Sarà una due giorni di grande mobilitazione – racconta in un video Matteo Richetti riferendosi alla campagna nazionale il cui via è previsto per il 26 e 27 marzo prossimi – in cui la politica torna dove deve stare: nelle piazze a incontrare le persone. Vogliamo proporre un incontro con i cittadini, con i simpatizzanti, con gli attivisti, con quelli che vogliono conoscere le nostre proposte, con quelli che vogliono anche solo condividere una paura, un’inquietudine».

L’iniziativa si lega alla campagna di tesseramento 2022, che, nelle parole del Senatore Richetti, non può prescindere dalla costruzione di rapporti e relazioni: «Fare un banchetto – continua Richetti esortando la partecipazione di tutti – mettersi sulla strada, serve a costruire una relazione prima ancora che a raccontare ciò che si ha nella testa. E tutto questo avverrà con uno strumento molto semplice: una lettera di Carlo Calenda che racconta il nostro progetto, che racconta chi siamo, e che rivolge un invito, quello di unire le migliori forze alle nostre».