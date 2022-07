Azione continua a crescere e radicarsi sempre di più nel territorio con l’ingresso del consigliere di maggioranza di Canolo Rocco Pisto. Ad annunciarlo il Segretario Regionale Fabio Scionti unitamente al Provinciale, Michele Anselmo.

Azione, fondata da Matteo Richetti e Carlo Calenda, si conferma un partito attraente a livello nazionale e locale, che pone al centro la buona amministrazione e il pragmatismo perché nata per offrire una scelta diversa che vada oltre il populismo e il sovranismo, che dica basta alla politica degli slogan e che affermi come fare accadere le cose.

“Entro in azione perché in linea con i miei ideali riformisti, liberali- dichiara il consigliere Pisto – che spingono un amministratore ad affrontare e risolvere i problemi del nostro difficile territorio con il buon governo e non con gli slogan. Ringrazio il Responsabile Regionale di Azione Enti Locali Carmelo Versace, Sindaco ff della Città Metropolitana, per aver contribuito a questa mia scelta che ci vede oggi più che mai vicini con lui e tutto il gruppo dirigente regionale e provinciale a combattere 30 anni di slogan che hanno martoriato e continuano a martoriare la nostra regione e la nostra città metropolitana”.