A causa di un incidente, sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” si registra traffico rallentato con code in direzione nord/Salerno all’altezza di Sant’Onofrio (km 351,600), in provincia di Vibo Valentia. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre autovetture.

La circolazione è provvisoriamente indirizzata sulla corsia di sorpasso per consentire le operazioni di pulizia della carreggiata.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per ripristinare la piena transitabilità appena possibile.