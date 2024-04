Autonomia, Salvini “Saremo vicini a paesi più moderni”

TORINO (ITALPRESS) – “Dopo vent’anni di impegno dei militanti della Lega finalmente ci siamo. E’ un passo in avanti per tutta l’Italia, perchè autonomia significa sprecare di meno, premiare il merito, far scegliere i cittadini, tagliare tempi della burocrazia”. Così Matteo Salvini, leader della Lega parlando a Torino ad un evento sulla riforna dell’autonomia differenziata. “E’ una bella giornata, dopo tanti anni di impegno e di battaglie ci siamo quasi, visto che il 29 aprile arriva in aula – aggiunge – è una grande opportunità di crescita per tutta Italia: ci porta più vicino ai Paesi più moderni, penso alla Germania, alla Svizzera, dove federalismo e autonomia stanno aiutando i cittadini. Stiamo mantenendo l’impegno preso”.

