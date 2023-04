“Anche il recente ok da parte della commissione Bilancio al Senato conferma che l’Autonomia differenza va nella giusta direzione e che rappresenta un bene per il Paese, Calabria compresa.

Spiace ci sia una parte di politica, stranamente di sinistra, che si ostina a non ammettere che si tratta di un’opportunità unica per l’Italia, che non contrappone il Nord al Sud e, ancor meno, classifica gli italiani in cittadini di serie A e di serie B.

Bisognerebbe avere un po’ di onestà intellettuale e riconoscere, invece, la bontà della riforma e che il percorso intrapreso dalla Lega, portato avanti dal ministro Calderoli, procede speditamente e che non c’è alcun rischio per la tenuta dei conti del Paese.

Ringrazio il ministro Calderoli per aver annunciato un’imminente visita nella mia regione, ennesima dimostrazione di attenzione al territorio da parte di questo governo”.

Così il commissario regionale della Lega della Calabria Giacomo Francesco

Saccomanno.