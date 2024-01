In un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio sull’A2, a circa 5 chilometri prima dello svincolo per Lamezia, dove a bordo dell’auto che sarebbe sbandata finendo contro il guardrail, a bordo c’era il presidente della Regione Roberto Occhiuto, in tutto 4 persone, tra queste pare anche il figlio del governatore, il portavoce, la segretaria particolare, oltre all’autista.

Dalle prime indiscrezioni sembra che sarebbero rimasti tutti contusi e qualcuno di loro avrebbe riportato un trauma. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, 118 ed elisoccorso.

In questo momento il presidente e il suo staff si trovano tutti sotto osservazione all’ospedale di Catanzaro.