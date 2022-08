Si è insediato il gruppo di lavoro, presieduto dal consigliere Giuseppe

Giordano, che si occuperà di aprire un serrato confronto con la Regione per

il processo di riordino istituzionale e l’attribuzione di funzioni

aggiuntive alla Città Metropolitana. Ne fanno parte, oltre al presidente,

anche i consiglieri Antonino Minicuci, Michele Conia, Salvatore Fuda e

Domenico Mantegna.

La riunione è stata aperta dal consigliere Giordano che ha parlato di

«partita fondamentale per l’intero territorio metropolitano». «Così

importante – ha spiegato – che le diverse, ma convergenti, mozioni che

hanno delineato gli obiettivi e costituito il gruppo di lavoro sono state

sempre licenziate all’unanimità dall’intero Consiglio, oltre ogni

appartenenza politica. Il tema è uno dei punti fondamentali delle linee di

mandato del sindaco Falcomatà e l’iniziativa è finalizzata affinché la

Regione risolva, una volta per tutte, questa anomalia che è solo e soltanto

calabrese».

Per questo motivo, Giordano ha ringraziato tutti i partecipanti e,

soprattutto, il consigliere Minicuci per «aver stimolato l’iniziativa e la

composizione di questo gruppo attraverso mozioni ,ma anche vari interventi

nel corso del tempo». Il presidente ha proposto «un metodo di lavoro

ipotizzando un articolato cronoprogramma, in modo che il gruppo di lavoro

possa entrare nel vivo producendo atti che dovranno sostanziare e

corroborare una battaglia istituzionale di vitale importanza».

Lo stesso Minicuci, preliminarmente, ha espresso la propria gratitudine al

sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, che «ha permesso l’attivazione

immediata del “pool” e delegato il consigliere Giordano a presiederlo».

Si è entrati, quindi, nel merito della questione lamentando «i forti ed

immotivati ritardi della Regione che, non ottemperando alle norme di legge,

si rende protagonista di un atto fortemente lesivo e discriminatorio nei

confronti di una popolazione di oltre 500 mila abitanti».

«Non c’è più tempo da perdere – è stato ribadito dallo stesso Minicuci –

anche perché, la mancata assegnazione delle funzioni, si aggiunge alla

posizione già scomoda che vede la Regione in difetto da sette anni, anche

rispetto anche alle quattro province calabresi, poiché il tema della Città

Metropolitana si coniuga anche con il resto delle province non essendo

definita dalla Regione la riorganizzazione dell’area vasta». Di converso,

al mancato riordino è coinciso un progressivo taglio dei trasferimenti,

nonostante la Consulta con diverse pronunce abbia sancito

l’anticostituzionalità di tali decisioni, che «contrastano con l’autonomia

finanziaria degli enti locali, ledendo il principio di sussidiarietà

verticale». Il consigliere ha, quindi, ricordato le fasi del suo costante

impegno nel corso del tempo ed ha chiamato in causa il Governatore Roberto

Occhiuto, la delegata alla Città Metropolitana per la Regione, Giuseppina

Princi, ed il presidente del consiglio regionale, Filippo Mancuso che

«devono assumersi le loro responsabilità di fronte al mancato trasferimento

delle somme dovute che implica il sottosviluppo dei nostri territori».

Parole ampiamente condivise dal presidente Giordano e dai consiglieri

Conia, Fuda e Mantegna che hanno proposto di allargare il dibattito anche

all’Upi Calabria per il necessario riordino dei compiti e funzioni di “Aree

vasta” affinché «la Regione abbia chiare le difficoltà di amministrare i

territori e garantire i servizi senza funzioni e senza risorse». Più

precisamente, Antonino Minicuci ha incalzato il Governatore Occhiuto che,

«in campagna elettorale, aveva promesso di trasferire le funzioni alla

Città Metropolitana». «Ancora aspettiamo – ha chiosato – ma la pazienza è

finita».

Un «colpevole e doloso ritardo», secondo il presidente Giuseppe Giordano

che «ci spinge a riflettere quando tutte le altre Regioni hanno

riconosciuto il ruolo fulcro delle Città Metropolitane con l’acquisizione

di un ruolo quasi paritario». «L’inerzia della Regione Calabria – ha

affermato – ha avuto effetti negativi sui territori. E’ un problema reale,

concreto, che colpisce i cittadini».

Soddisfatto dell’iniziativa e delle premesse il consigliere Michele Conia

nel constatare «la condivisione e l’unità d’intenti, comune ad ogni

schieramento politico presente in consiglio metropolitano». «Uniti siamo

più forti – ha detto – è riusciamo a far comprendere appieno come la scelta

della Regione sia pesantemente dannosa per i nostri territori».

Sulla stessa linea l’intervento del consigliere Salvatore Fuda che ha

descritto «una Regione Calabria che dimostra di non considerare affatto

l’esistenza della Città Metropolitana». «Non solo non trasferisce le

funzioni che spettano, per legge, all’Ente – ha sostenuto – ma gli revoca,

come nel caso del ciclo dei rifiuti, anche quelle sulle quali si stava

programmando in maniera precisa, ordinata e responsabile, la cui qualità è

stata ampiamente riconosciuta da ogni forza politica e dai massimi esperti

di settore».

Anche il consigliere Mantegna, infine, ha espresso forti riserve sul lavoro

della Regione che, «col suo non fare, impedisce di programmare le attività

e priva i territori delle risorse economiche necessarie a rispondere

concretamente alle esigenze dei cittadini». «E’ una questione che non ha

colori politici», ha aggiunto ricordando come «qualsiasi governo si sia

alternato in questi anni abbia fatto solo proclami senza trasferire quello

che la legge riconosce alla Città Metropolitana». «Sin da subito – ha

concluso Mantegna – bisogna intraprendere azioni legali per farla finita

con questa telenovela. La misura è veramente colma».

Il gruppo di lavoro tornerà a riunirsi nelle prossime settimane.