“È davvero sconcertante leggere gli insulti sessisti e classisti che i Giovani di Forza Italia hanno rivolto, dal loro profilo Facebook, ad Irene Zante, alla quale vanno tutta la nostra solidarietà e vicinanza”. Il consigliere metropolitano delegato alle Pari opportunità, Filippo Quartuccio, attraverso una nota stampa, condanna fortemente “l’inqualificabile linguaggio usato dalla formazione giovanile azzurra che nulla ha a che fare con la normale dialettica politica”.

“I giovani – dice Quartuccio – dovrebbero rappresentare il simbolo dell’apertura mentale, una ventata di freschezza in politica soprattutto per ciò che riguarda le parole e i gesti. Invece, da Forza Italia arriva una testimonianza medievale, machista e retrograda con considerazioni avvilenti espresse verso una giovane donna che fa bene a non tacere e denunciare simili attacchi pietosi. Noi sosterremo le sue ragioni e quelle di tutte le donne politicamente esposte oggetto di offese e discriminazioni”.

“In questi anni – ha sostenuto il consigliere Quartuccio – insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà abbiamo compiuto molti sforzi per abbattere le differenze di genere e costruire quella parità che, evidentemente, sfugge o non piace ai giovani di Forza Italia, autori di riprovevoli contumelie a sfondo sessista. La speranza è che anche i loro leader possano prendere le distanze da simili beceri episodi e, condannando questi linguaggi impropri e avvilenti, provare a rimettere sul giusto binario un confronto che deve essere sempre rispettoso e civile”.

“A chi sta ancora in silenzio – ha ribadito e concluso Quartuccio – vogliamo dire che Irene Zante non è sola. Noi saremo al suo fianco in una battaglia che è contro ogni singolo atto di sessismo, contro qualsiasi atteggiamento che possa creare un clima di intimidazione, paura e insicurezza”.