Assolto Matteo Salvini, la soddisfazione di Giuseppe Gelardi e di Roberto Occhiuto

Giuseppe Gelardi, Capogruppo della Lega Salvini Calabria, si congratula con il Ministro Matteo Salvini per l’assoluzione nel processo Open Arms

“Accolgo con grande soddisfazione la notizia dell’assoluzione del Ministro Matteo Salvini nel processo Open Arms. Questo verdetto rappresenta una vittoria della giustizia e del buon senso, dimostrando che l’operato del Ministro è stato ispirato dalla volontà di difendere l’interesse nazionale e garantire la sicurezza dei cittadini italiani. Il percorso giudiziario, seppur lungo e complesso, ha confermato che le decisioni prese da Salvini, all’epoca Ministro dell’Interno, erano conformi alla legge e mosse da responsabilità istituzionale. Oggi è un giorno importante per tutti coloro che credono nel principio di legalità e nella sovranità del nostro Paese. Da Capogruppo della Lega Salvini Calabria, rinnovo il mio pieno sostegno al nostro leader, che continua a lavorare con determinazione e coraggio per il bene dell’Italia e dei suoi cittadini. Questa assoluzione rafforza ulteriormente la nostra convinzione nel proseguire le battaglie politiche per la tutela dei confini, la sicurezza e la prosperità del Paese.”

Giuseppe Gelardi

Capogruppo della Lega Salvini Calabria

DICHIARAZIONE ROBERTO OCCHIUTO

Open Arms: Occhiuto, assoluzione Salvini buona notizia, finalmente verità e giustizia

“L’assoluzione di Matteo Salvini è una buona notizia.

Per anni abbiamo assistito ad un processo che evidentemente si fondava su teoremi quantomeno bislacchi.

Oggi finalmente viene sancita la verità e viene fatta giustizia.

Le decisioni politiche dei premier o dei ministri si possono condividere o meno, ma non possono essere i Tribunali a stabilire la linea di un esecutivo legittimato a governare”.