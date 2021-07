«Quello di oggi è un momento molto importante del nostro percorso politico, che ci rende consapevoli della nostra crescita e ci consente di mettere a fuoco obiettivi decisamente ambiziosi. In questo contesto, la Calabria saprà sicuramente essere protagonista.» E’ quanto ha dichiarato nel corso dell’Assemblea Nazionale di “Noi con l’Italia”, svoltasi ieri a Roma, Nino Foti, membro dell’Ufficio di Presidenza del Partito.

«E’ emozionante – ha continuato Foti – prendere parte a quella che nei fatti è la prima grande assemblea politica del post pandemia in presenza, con oltre 400 persone provenienti da tutte le Regioni d’Italia a rappresentare la nostra voglia di ripartire, certamente con responsabilità, ma con le idee molto chiare e precise.

«Sebbene infatti, stiamo assistendo ad un deciso cambio di passo imposto dal Governo Draghi, convintamente sostenuto anche da “Noi con l’Italia”, siamo purtroppo di fronte ad un’emergenza pandemica che non è stata ancora superata, ad una crisi economica che ha coinvolto e stravolto tutto il nostro sistema produttivo e ad uno Stato che, con le sue assurde storture burocratiche, continua paradossalmente ad essere uno dei principali ostacoli alla ripresa del mercato del lavoro.

Sappiamo molto bene, quali sono i nostri punti fermi e quali le prospettive da costruire, e siamo molto soddisfatti di constatare una crescente condivisione del nostro progetto anche e soprattutto da parte di tante realtà politiche fortemente radicate sui territori. Non posso che ringraziare, in particolare, Maurizio Lupi e coloro i quali hanno creduto, sin dal 2018, nella possibilità di costruire un riferimento per l’area moderata di centrodestra, rinunciando alle lusinghe di facili posti al sole e scegliendo il rispetto dei propri valori e della propria libertà. Oggi quella scelta, che sta generando tanto entusiasmo, ha già portato i suoi frutti e siamo pronti a lavorare per continuare a crescere.

Uno dei prossimi importanti appuntamenti politici che vedrà protagonista “Noi con l’Italia”, – ha aggiunto Foti – sarà proprio in Calabria, dove saremo chiamati ad eleggere il nuovo Presidente della Regione. Proprio in questi giorni stiamo definendo la squadra che sosterrà il candidato di tutta la coalizione di centrodestra Roberto Occhiuto, certi di poter contribuire alla vittoria finale con un importante risultato. Nelle prossime settimane – ha concluso Foti – continueremo con il lavoro di strutturazione capillare del Partito sul territorio cercando di dare seguito al crescente interesse che stiamo riscontrando certi di poter costruire una realtà con una partecipazione attiva e propositiva.

Ci sono tutte le condizioni per lavorare, attraverso l’ascolto e l’inclusione, ad una nuova stagione politica che rimetta al centro i cittadini e i loro bisogni. Una sfida difficile ma entusiasmante, rispetto alla quale sapremo essere all’altezza.»