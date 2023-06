Nella sede del MIMIT a via Molise si è tenuto oggi un nuovo incontro del tavolo tecnico voluto dal Governo

con le Associazioni di categoria, per fare il punto sull’avanzamento dei lavori concernenti la ristrutturazione

della rete distributiva dei carburanti.

Il sottosegretario al Mimit, Massimo Bitonci, ha promesso che entro fine mese arriverà la circolare

contenente le indicazioni che dovrebbero sancire l’eliminazione del differenziale self-servito.

Oltre al sottosegretario, per il Mimit hanno partecipato il segretario generale Benedetto Mineo e Massimo

Greco, dirigente della Divisione Promozione della Concorrenza e Semplificazioni per le Imprese e Servizi

Assicurativi. Presenti, inoltre, i rappresentanti dei diversi organi che hanno contribuito e si stanno tuttora

adoperando per rendere interoperabili le banche dati nel settore carburanti ovvero Mase, ADM,

Infocamere e Sogei.

Tale risultato, ottenuto incrociando le banche dati del Mase, del Mimit e di ADM, consentirà di individuare

gli impianti disallineati e provvedere successivamente alla relativa bonifica tramite l’attribuzione del codice

UTF, là dove non presente, al fine di combattere e prevenire evasione e illegalità.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema dei rapporti contrattuali tra titolari e gestori delle

stazioni di rifornimento, questione sulla quale abbiamo più volte richiamato l’attenzione, che finalmente

sembra entrata nell’ agenda del governo, con la promessa di normare sia i contratti di primo livello che di

intervenire nella contrattazione di secondo livello.

Da parte del Mase si è avuta infine la rassicurazione di un intervento tempestivo volto ad irrigidire il regime

autorizzatorio e ad individuare meccanismi suppletivi all’erogato minimo, il tutto nell’ ottica di agevolare la

ristrutturazione anche con l’ausilio di semplificazioni alla bonifica degli impianti da eliminare ed incentivi

all’uscita.

AsNALI si ritiene soddisfatta dell’operato delle istituzioni, in particolare sulla dichiarazione d’intenti di voler

intervenire per ridefinire il rapporto tra titolari e gestori, anche se molto resta ancora da fare.

In particolare, ci preme sottolineare che il concetto di efficienza legato ad un impianto di rifornimento, non

può essere trattato in maniera astratta ed avulsa sia dal contesto di riferimento che da logiche di

desertificazione, né tantomeno senza tener conto di tutto l’indotto che ruota attorno alla mera erogazione

del carburante ma è legato ai servizi accessori della stazione stessa.