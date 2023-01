AsNALI ha partecipato all’incontro odierno, tenutosi nella sala Verde di Palazzo Chigi, con il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano e i Ministri Adolfo Urso (MIMT) e Giancarlo Giorgetti (MEF).

Motivo del tavolo, i rilievi posti sia da unioni di consumatori che da associazioni di categoria, al “decreto trasparenza”, che impone ai gestori degli impianti carburanti una serie di onerose incombenze.

Le nostre motivazioni, che avevamo già manifestato in un documento indirizzato ai Ministri interessati, vertono sui costi che il decreto amplifica, sulla percezione negativa dei consumatori che, a seguito della richiesta di aumentare la pubblicità dei prezzi applicati, finiscono per percepire questi ultimi quali colpevoli dei repentini aumenti dei prezzi, accusandoli di speculazione.

Abbiamo inoltre portato all’attenzione dei ministri le criticità che potrebbero presentarsi a seguito della pubblicazione del prezzo medio nazionale come, ad esempio, il livellamento verso l’alto dei prezzi, a scapito dei consumatori ma anche la difficoltà di ritoccare continuamente i cartelloni dei prezzi.

Siamo favorevoli alla trasparenza purché inquadrata in un criterio che non vada a discapito degli esercenti, ma riteniamo non sia questa la strada giusta per risolvere il problema che colpisce l’intera categoria.

Piuttosto crediamo sia più utile analizzare le voci che compongono il prezzo alla pompa dei carburanti e mettere in atto le opportune misure per ridurlo quanto possibile.

Dal confronto è emersa la disponibilità del governo a superare l’impasse creatosi e fare chiarezza, una volta per tutte, sulla assoluta estraneità dei distributori in merito all’aumento della spesa per i carburanti.

Insieme alle altre sigle presenti abbiamo ribadito la necessità e l’urgenza di affrontare i problemi che rischiano di bloccare la mobilità del Paese e gravare ulteriormente sull’economia già alle prese con l’inflazione.

Ascoltando le istanze dei relatori, è convocato il primo incontro di un tavolo tecnico cui parteciperanno tutti i presenti all’incontro odierno, per martedì 17 gennaio alle ore 14,30