As.NALI e l’ Associazione Città della Piana organizzano nella giornata di venerdì 5 maggio 2023, con inizio dei lavori alle ore 16.00 , presso la sede As.NALI – Regionale Calabria, sita a Gioia Tauro in Via S.S. 111 n° 222, un incontro con l’Eurodeputato Dott. Denis Nesci, membro della Commissione REGI e della Commissione ECON a Bruxelles, per discutere insieme e confrontarsi sulle necessità della nostra terra e su come utilizzare i finanziamenti UE – PNRR per la realizzazione di nuove infrastrutture per la crescita del territorio. Nell’occasione saranno presentati da parte del Presidente Ing. Armando Foci uno studio redatto dall’associazione e alcune idee progettuali che riguardano il completamento della diga sul Metramo e l’opportunità che essa può dare per lo sviluppo della Calabria. Inoltre Il Presidente Regionale As.Nali Rosario Antipasqua illustrerà all’Eurodeputato la costituzione di un gruppo di lavoro che, in collaborazione con la sua struttura, possa essere di supporto alle PMI sugli strumenti, quali finanziamenti e Formazione professionale, che l’Unione Europea mette a disposizione.