Arresto Zagari, l’appello dei carabinieri agli imprenditori, “denunciate”

Pasquale Zagari finisce in manette per tentata estorsione ai danni di alcuni imprenditori. Nei prossimi giorni la magistratura si esprimerà sulla conferma in flagranza di reato di Zagari. Contemporaneamente si alza forte l’appello dei carabinieri di Taurianova nell’invitare gli imprenditori se hanno subito tentativi o estorsioni di recarsi presso la compagnia dell’arma di Taurianova per raccontare fatti e circostanze per individuare eventuali reati. I carabinieri di Taurianova guidati dal capitano Catizone stanno assestando colpi decisivi alla criminalità comune ed alla Ndrangheta in tutto il territorio di competenza della compagnia dei carabinieri, ricordiamo le operazioni di polizia giudiziaria a Cinquefrondi, Taurianova, Polistena, Cittanova per ultimo aver individuato il rom di Noto (Siracusa) resosi responsabile in tutta la piana di Gioia Tauro dei furti degli specchietti, terrorizzando una intera comunità.