Nei giorni scorsi, in Arghillà di Reggio Calabria, nell’ambito dell’attività di controllo dei soggetti sottoposti a misure restrittive, disposta dal Questore di Reggio Calabria Bruno Megale, il personale della Polizia di Stato della Questura di Reggio Calabria, in servizio di controllo del territorio, ha arrestato A.M. 55enne reggino, con precedenti di polizia, responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari.

Gli operatori della Volante hanno accertato che il soggetto non fosse in casa ed i familiari, nell’intento di far eludere il controllo di polizia al congiunto, riferivano agli Agenti che era stato colto da un malore e si trovava presso il locale Pronto Soccorso.

Altro personale delle Volanti interveniva, quindi, presso il GOM reggino dove effettivamente rintracciava l’uomo che, non mostrando alcuna patologia evidente, parlava al telefono davanti ai locali del Pronto Soccorso. Agli Agenti delle Volanti, il 55enne reggino, non forniva giustificazioni esaustive che motivassero la sua presenza fuori dalla sua abitazione e neppure la mancata comunicazione alle forze di polizia di un suo eventuale malessere.

Il malvivente è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura e arrestato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari cui risulta sottoposto. Ieri l’autorità Giudiziaria competente ha convalidato l’arresto e disposto che l’uomo venisse ricollocato agli arresti domiciliari.