Arrestato in Calabria un 25enne per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori L’ipotesi è che l’arrestato, nonostante si trovasse in regime di arresti domiciliari, con espresso divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi, abbia fatto uso del social network “Instagram”, allo scopo di pubblicare, in un’occasione, una foto della figlia della sua ex convivente