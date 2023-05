La veranda rappresenta da sempre uno degli elementi più gettonati per valorizzare lo spazio outdoor.

Al giorno d’oggi sul mercato sono disponibili tantissimi modelli, che si contraddistinguono innanzitutto per il materiale impiegato in fase di realizzazione. A questo proposito, attualmente uno dei più apprezzati dagli exterior designer risulta essere senza dubbio l’alluminio, in quanto in grado di coniugare al meglio robustezza ed eleganza.

A chi affidarsi per l’installazione di una veranda in alluminio?

Per valorizzare lo spazio outdoor con una veranda in alluminio è consigliabile rivolgersi ad aziende specializzate come, per esempio, AKENA, punto di riferimento del settore che propone soluzioni di design di grande impatto estetico.

Il tutto con la possibilità di essere supportati a 360 gradi da un team di lavoro altamente qualificato, in grado offrire assistenza in fase di scelta così come di sviluppare progetti del tutto su misura, nel caso di necessità o preferenze specifiche.

Per quanto riguarda le diverse tipologie di veranda, un aspetto di cui tenere conto è senza dubbio la forma, in quanto al giorno d’oggi sul mercato è possibile trovare un’ampia gamma di proposte.

Per esempio, si può optare per una configurazione vittoriana, piuttosto classica, così come per un displuvio oppure per una struttura dritta, perfetta per contesti dallo stile contemporaneo.

Quale spazio extra creare con una veranda in alluminio?

Installando una veranda in alluminio è possibile dare vita a qualsiasi tipo di ambiente.

Queste strutture, infatti, risultano indicate sia per creare una cucina con vista sull’outdoor sia per allestire una sala da pranzo dove trascorrere momenti conviviali e organizzare eventi unici.

Al tempo stesso, una veranda può essere utilizzata come sala da dedicare al relax, dove ritagliarsi un po’ di privacy, soprattutto in abitazioni piuttosto affollate, così come per organizzare un ufficio da cui lavorare in smart working del tutto immersi nella natura.

Dalle vetrate ai colori: come personalizzare una veranda in alluminio

Affidandosi alle migliori realtà del settore è possibile realizzare verande personalizzate sotto numerosi aspetti.

Per esempio, per chiudere una struttura in alluminio si può optare per le vetrate, che consentono alla luce di filtrare e, al contempo, di beneficiare di una coibentazione che risulti ottimale in qualsiasi periodo dell’anno.

In aggiunta, è possibile arricchire la veranda in alluminio con porte e finestre scorrevoli o automatizzate, con comandi a distanza che rendono le operazioni di apertura e chiusura pratiche e comode, mentre la copertura esterna che riguarderà soffitto e pareti può avvalersi di tapparelle frangisole o avvolgibili.

Ciò consentirà di modulare luce e calore a seconda delle esigenze del momento. In tal senso, la cosa migliore se si vuole avere un’ottimizzazione termica, è utilizzare, al livello della copertura superiore, materiali il più possibile isolanti e pannelli che consentano anche all’acustica di risultare attenuata dall’interno.

Per quello che riguarda l’illuminazione, inoltre, per sfruttare la struttura anche nelle ore serali è possibile valutare l’installazione di luci al LED, una soluzione con cui è possibile creare un’atmosfera confortevole e andare a risparmiare sui costi in bolletta, essendo risorse a basso consumo energetico.

Una struttura in alluminio si può anche climatizzare, inserendo stufe, pompe di calore e climatizzatori sia indipendenti che collegati alla rete elettrica di casa.

Infine, è possibile personalizzare la veranda anche per quello che riguarda i colori, con la possibilità di scegliere tra numerose tonalità, così da permettere alla struttura di integrarsi perfettamente all’ambiente circostante.