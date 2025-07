Circolo PD Gioiosa Ionica, Marta Mazzone è la nuova segretaria

Si è conclusa domenica 29 giugno la fase congressuale che ha visto il Partito Democratico in Calabria rinnovare gli organismi a tutti i livelli.

Dopo la conferma di Nicola Irto a Segretario Regionale e l’elezione di Peppe Panetta a Segretario Metropolitano di Reggio Calabria, il circolo di Gioiosa Ionica ha scelto Marta Mazzone per la carica di segretario cittadino.

Militante di sinistra sin da adolescente, dirigente provinciale e locale negli ultimi anni, Marta Mazzone guiderà il circolo in una nuova fase di impegno politico, in cui il PD è parte della maggioranza alla guida del Comune di Gioiosa Ionica.

A Enrico Tarzia, segretario uscente, oggi consigliere e assessore del Comune di Gioiosa Ionica, va il ringraziamento di tutto il circolo per l’importante lavoro svolto in questi anni. La nuova segreteria sarà al suo fianco per supportare l’azione amministrativa e rafforzare la presenza del PD sul territorio.

Il nuovo direttivo è così composto: Debora Candido, Serena Cortale, Riccardo Modafferi, Fausto Pugliese, Enrico Tarzia.

Alla Segretaria, alla sua squadra e a tutti i democratici di Gioiosa Ionica auguri di buon lavoro.