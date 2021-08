“Abbiamo vissuto un momento di gioia immenso, l’ennesimo successo di un’atleta straordinaria che non smette mai di emozionarci e trascinarci con le sue incredibili imprese”. Con queste parole commentano lo splendido argento conquistato alle Paralimpiadi di Tokyo dalla campionessa reggina Anna Barbaro, secondo posto nel triathlon insieme alla sua guida Charlotte Bonin, il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il consigliere metropolitano delegato Carmelo Versace e l’assessora comunale allo Sport Giuggi Palmenta.

“Abbiamo gli sguardi e i cuori ancora grondanti di emozione per le meravigliose immagini che arrivano da Tokyo – prosegue la nota – con la nostra Anna al traguardo, avvolta nel tricolore, al termine di una prova durissima. Abbiamo assistito ad un’altra pagina di sport destinata a restare per sempre nella memoria di tutti noi, un’altra formidabile impresa che offre, ancora una volta, la cifra esatta delle grandissime doti umane e sportive di un’immensa Anna Barbaro. Non smetteremo mai di esserti grati, Anna, per quanto stai realizzando in questi anni, – aggiungono il primo cittadino e i rappresentanti di Città metropolitana e Comune – ma soprattutto per le continue lezioni di vita e la testimonianza di una sconfinata forza di volontà, che i tuoi successi racchiudono. Non vediamo l’ora di riabbracciarti presto qui, nella nostra città che insieme a te si è emozionata, vivendo al tuo fianco una notte magica e indimenticabile”.