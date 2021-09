Riceviamo e pubblichiamo

Io sottoscritto Prof.re Roberto Marando, scrivo oggi al partito ed alla stampa per comunicare formalmente quanto già avevo più volte espresso nei mesi scorsi verbalmente. la mia adesione convinta alla lega nel 2019 fu supportata dalla grandissima esperienza fatta all’europee con la candidatura dell’amico Vincenzo Sofo e conseguentemente con l’idea che la lega pareva di avere sulla Calabria e sul meridione in generale. A mio modesto e personale parere sin da dopo le europee sono state disattese le politiche nel meridione E le politiche interne al partito quindi già dei primi mesi dell’anno scorso mi ero allontanato dal movimento, se pur incoraggiato a riflettere dai dirigenti locali con cui nutro profonda amicizia e stima, ma l’esperienza era conclusa sin da allora; era inutile insistere. oggi infatti che ci apprestiamo a vivere un’altra campagna elettorale, nella quale come ormai da circa tre anni io ed il gruppo che mi ha sempre sostenuto alle elezioni comunali di Ardore, individuiamo prima le persone e poi i partiti, perché sono le persone che hanno le visioni e realizzano i programmi, Convintamente (e già dalle scorse regionali) tutto il mio gruppo saremo al fianco di Giuseppe Mattiani. Tanto era dovuto per chiarire e per evitare fraintendimenti. Roberto Marando Già consigliere comunale di Ardore