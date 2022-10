“Antonio Marziale, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, un lustro per la Regione Calabria” Con queste parole Denis Nesci (Fratelli d'Italia) esprime soddisfazione per la nomina del Presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso con la quale viene affidato l'importante incarico a tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti