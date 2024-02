Per il secondo anno consecutivo, il talentuoso Antonio Gerace, viene selezionato tra i migliori pizzaioli italiani che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo.

Quest’anno Antonio proporrà un suo best seller, la ORO CALABRO già presentata in diverse trasmissioni televisive.

La pizza è caratterizza dalla presenza di prodotti esclusivamente Calabresi, ed è senza dubbio la pizza più ricercata del menù di In pizza contemporanea.

Gerace, personaggio oramai affermato all’interno del mondo pizza, si dichiara a i nostri microfoni orgoglioso di rappresentare ancora una volta la città di Crotone.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!