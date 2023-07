Fa una certa impressione vedere l’Assessore all’Ambiente Girolamo Marchese ritratto con il Presidente Regione Calabria Roberto Occhiuto nel corso della recente convention di Forza Italia a Villa San Giovanni.

Ciò che ci lascia perplessi è l’assoluta mancanza di coerenza (politica) dell’Assessore Marchese, punta di diamante della giunta di CENTROSINISTRA guidata dal Sindaco Cosentino e, contemporaneamente, esponente di grido di FORZA ITALIA della provincia Reggina.

Certamente il Sindaco Cosentino non è a conoscenza del ruolo di Marchese all’interno di Forza Italia, altrimenti non ci metterebbe nemmeno un minuto a revocargli la delega di assessore; così come siamo sicuri che anche il Partito Democratico ed il gruppo Nuovo Inizio siano all’oscuro di tutto ciò perché, in caso contrario, non esiterebbero un attimo a chiedere all’abile Assessore un chiarimento.

Per queste ragioni, riteniamo opportuno pubblicare la foto che ritrae l’assessore Marchese insieme al Presidente Occhiuto, affinché il Sindaco e la maggioranza di CENTROSINISTRA che amministra Cittanova non rimangano ignari del fatto che l’Assessore all’ambiente Marchese partecipa in veste ufficiale agli incontri organizzati da un partito di CENTRODESTRA quale è FORZA ITALIA.