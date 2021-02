Il Comune di Taurianova Capofila dell’Ambito Territoriale n. 3 ai sensi della Legge Quadro 328/2000, e s.m.i., e della Legge Regionale 23/2003, comprendente i Comuni di Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Molochio, Oppido Mamertina, Santa Cristina d’Aspromonte, Scido, Taurianova, Terranova Sappo Minulio e Varapodio, ha avviato il processo di concertazione per la costruzione del Piano di Zona con l’individuazione dei Tavoli tematici che favoriscono la partecipazione degli attori pubblici e privati interessati. Tra i Comuni dell’Ambito Territoriale, in attuazionedella normativa di riferimento,prendeforma il pensiero e la riflessionedipromuovere unwelfare relazionale, di comunità e generativoche costruisce reti nelle comunità come “sistema di cura” che sviluppa una presa in carico delle fragilità attraverso modalitàcapacitanti. “Sono particolarmente entusiastanell’accompagnare i lavori del welfare locale che, finalmente, dopo decenni di ritardo si avviano in un processo ineluttabile di costruzione di comunità più inclusive e più attente alle fragilità delle persone, attraverso un utilizzo integrato delle risorse”–così l’Assessoreal Welfare del Comune Capofila, Angela Crea –“Tutto il lavoro della Conferenza dei Sindaci, verso la quale non posso che esprimere ammirazione per la solida e condivisa visione politicache ormai esprimeda tanti anni, e dell’Ufficio di Piano, che traduce con responsabilità e dedizione le indicazioni dei Sindaci in azioni concrete, intravede un percorso nuovo di welfare, nonostante le rilevanti difficoltà dei nostri contesti socialie intride di speranza una realtà territoriale che spesso rimane vittima di un sabbioso realismo”. Tutti i soggetti interessati (Operatori socio-sanitari ASP/Comuni, Istituzioni Scolastiche,Ministero della Giustizia –Ufficio Servizio Sociale per Minorenni (USSM) e Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE),Rappresentanti del Terzo Settore,Rappresentanti delleOO.SS.,Parrocchie,altri organismi specifici per l’areatematica,anche appositamente costituti -comitati civici, organismi del quarto settore, ecc.),possonopartecipare al percorso di progettazione partecipata del piano sociale di zona, trasmettendo entro il 23 marzo 2021,apposita istanza, reperibileal seguente lin