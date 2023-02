Le mani sono una parte del corpo che, complici i social, negli ultimi anni è sempre più al centro dell’attenzione. A dimostrazione di ciò è possibile citare l’esplosione dei profili che propongono nail art ad alti livelli (ci sono degli esperti in questo campo che collaborano solo con grandi influencer al pari dei MUA più navigati).

Riflettere sulla centralità che hanno le mani vuol dire, per forza di cose, chiamare in causa gli anelli. Quali sono i trend dell’anno? Scopriamoli assieme nelle prossime righe!

Iniziali, che passione

Gli anelli caratterizzati dalla presenza delle iniziali di chi si ama sono un trend da diversi anni e il 2023 vedrà una conferma. In questo caso – e non solo – a dettare la moda sono star di Instagram come Chiara Ferragni che, nei loro post social, sfoggiano gioielli in cui le prime lettere dei nomi delle persone care, figli in primis, sono protagoniste e disegnate con pietre preziose.

Viva l’oro bianco

Dopo diversi anni di popolarità dell’oro giallo, adesso è il momento di quello bianco. Dietro al successo di questo metallo prezioso troviamo senza dubbio il desiderio di indossare gioielli che siano sì eleganti, ma nel contempo discreti.

Le alternative da considerare sono numerose: dalle fedine di fidanzamento in oro bianco fino alle vere e proprie fedi di matrimonio, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. In tutti i casi, si tratta di gioielli che si integrano alla perfezione con eventuali altri anelli o braccialetti, permettendo, a chi li porta, di mettere in primo piano il massimo dell’esclusività senza far risaltare dettagli legati alle scelte sentimentali (sono sempre più numerose le persone, famose e non solo, che decidono di sposarsi in segreto).

La magia del cuore

Una peculiarità estetica degli anelli che vanno di moda in questo periodo riguarda il focus sul cuore. Quando si chiama in causa questo disegno inconfondibile, è necessario ricordare che, da diverso tempo a questa parte, è sempre più apprezzato da chi progetta, per la propria dolce metà, un anello di fidanzamento diverso dal solito.

Il fascino dello zaffiro

Parlare di trend relativi agli anelli nel 2023 vuol dire, per forza di cose, citare la popolarità dello zaffiro. Per amor di precisione, è bene specificare che questa pietra, quando si tratta di anelli, è sulla cresta dell’onda da diverso tempo.

Lo zaffiro, infatti, è la pietra protagonista dell’anello di fidanzamento che, nel lontano 2010, l’attuale Principe di Galles William regalò a Kate Middleton, sposata poi nel 2011. Vera e propria trend setter, la futura Regina d’Inghilterra, con questo gioiello, continua, dopo oltre dieci anni, a rivoluzionare le scelte di stile di chi acquista o regala anelli.

Il romanticismo dell’oro rosa

Guardando alle proposte dei designer di gioielli negli ultimi mesi, non si può non notare il successo dell’oro rosa per gli anelli. Metallo prezioso originale e romantico, è spesso abbinato a smeraldi e brillanti.

Anelli trinity

Gli anelli trinity sono un vero e proprio must have per chi vuole essere alla moda per quanto riguarda la scelta dei gioielli nel 2023. Questi gioielli altro non sono che anelli multipli, preziosi a loro volta formati da diversi anelli più piccoli e di metalli preziosi diversi, dall’oro rosa all’oro bianco. Nel momento in cui li si chiama in causa, è importante ricordare che, molto spesso, vengono scelti dalle coppie che vogliono una soluzione diversa dal solito per le fedi di matrimonio.

Dettagli color corallo

Non c’è che dire: sono numerosi e interessanti i trend sui quali tenere gli occhi aperti quando si parla di anelli nel 2023. Oltre a quelli appena citati, è il caso di rammentare la centralità di dettagli estetici color corallo, dalla vera e propria pietra fino alla struttura (se possibile, tra queste due parti dovrebbe esserci un contrasto cromatico).