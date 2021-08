A Bagaladi, già devastato dagli incendi, si registrano 19 casi confermati attivi dei quali il 53% registratisi nelle ultime 24 ore su 1025 abitanti ed è stato necessario emettere l’ordinanza firmata dal Presidente ff Nino Spirlì, la quale sancisce la “Zona Rossa”.

“Nel Comune di Bagaladi (RC), si applicano dalle ore 22,00 dell’8 agosto 2021 e fino a tutto il 18

agosto 2021, le misure inerenti alla c.d. “zona rossa”, secondo quanto previsto al capo V del DPCM 2

marzo 2021, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno

2021, n. 87) e smi.

2. Le misure di cui sopra permangono per la durata fissata, indipendentemente dalla collocazione

regionale ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14

luglio 2020, n. 74 e smi, in forza dei provvedimenti ministeriali e regionali che dovessero essere nel

frattempo emanati per il restante territorio della Regione Calabria.

3. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, procede al

costante monitoraggio della situazione epidemiologica locale incluse le aree limitrofe e, prima del termine

del periodo previsto dal presente provvedimento, relaziona circa gli esiti degli ulteriori test effettuati, i

dati di sequenziamento per la ricerca di varianti, le informazioni riferite all’eventuale positività di soggetti

già sottoposti ad immunizzazione, al fine di valutare la necessità o meno di proroga delle misure

restrittive”.