Ance Palermo “Per Suap e Sue necessario unico centro interpretativo”

PALERMO (ITALPRESS) – Ance Palermo e molti professionisti del settore, auspicano da tempo un cambiamento significativo nella gestione degli uffici comunali preposti al rilascio dei titoli edilizi da un punto di vista organizzativo e qualitativo.

In vista della riorganizzazione di uffici e servizi, preannunciata dal sindaco Roberto Lagalla e inserita nel suo programma, il presidente di Ance Palermo, Massimiliano Miconi ricorda che i costruttori da tempo sostengono che “gli uffici Suap, Sportello Unico Attività produttive e Sue, Sportello Unico Edilizia, hanno difformità di pareri su singole pratiche. Sarebbe opportuno, invece, avere un unico centro interpretativo al quale gli uffici debbano fare riferimento in modo da avere omogeneità ed evitare trattamenti diversi a seconda dell’ufficio nel quale si presenta la pratica, cosa che si potrebbe prestare anche a favorire i soliti furbetti. Questa stessa omogeneità interpretativa – conclude Miconi – sarebbe auspicabile anche per gli uffici del Centro storico”.

