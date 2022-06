“I risultati delle elezioni amministrative non lasciano dubbi: nella nostra regione Italia Viva inizia a raccogliere i frutti di tanto lavoro e dimostra di avere un peso non indifferente. E se da un lato c’è soddisfazione per per essere stati i primi a sostenere Valerio Donato a Catanzaro, dall’altra c’è la consapevolezza di essere stati decisivi in molti comuni. Penso a Belvedere Marittimo dove eleggiamo Raffaela Sansoni, ad Acri con lo straordinario risultato di Luigi Caiaro, ma anche nel reggino senza dimenticare la riconferma del coordinatore provinciale di Vibo, Giuseppe Condello a Sindaco di San Nicola da Crissa. Era un primo test, lo abbiamo superato bene, ora andiamo avanti col lavoro sui territori per dare il nostro contributo al rilancio della Calabria”.