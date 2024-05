La candidata a sindaco della coalizione “La Ginestra”, Mariarosaria Russo continua il suo tour nei quartieri per ascoltare le istanze dei cittadini e raccogliere le loro proposte. Tra tutte, emerge la necessità di contrastare l’abbandono illegale dei rifiuti e di implementare politiche mirate alla riduzione degli stessi e al loro riciclo. La candidata ha spiegato ai residenti dei vari quartieri, in maniera dettagliata, che porterà avanti i progetti già autorizzati e presentati nelle linee generali durante i pubblici comizi. In primis, il progetto del “Centro di raccolta di tipo A”, che sarà realizzato in località Ponte Vecchio, su un terreno confiscato alla criminalità: un centro di raccolta che rappresenta un punto strategico dove far confluire i materiali della differenziata che sarà organizzata sul territorio per consentire la raccolta in condizioni di sicurezza di talune tipologie di rifiuti (materiali ingombranti e voluminosi), ovvero l’invio ai consorzi di recupero del materiale selezionato e idoneo ad essere valorizzato. L’utilità del centro risiede nel fatto che esso consente il conferimento oltre che dei materiali di normale raccolta (vetro, plastica, carta), anche di altri che potrebbero creare notevoli problemi se conferiti all’ordinario servizio come ingombranti, metallici, scarti verdi provenienti da potature e sfalci. “Ovviamente – ha dichiarato la Russo – questo impianto servirà ad integrare i sistemi di conferimento. I materiali depositati saranno avviati agli impianti di trattamento per il recupero e/o lo smaltimento finale”. Il secondo progetto “Digitalizzazione e miglioramento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, effettuato tramite il sistema porta a porta”, prevede, dopo un’iniziale campagna di informazione e sensibilizzazione, che coinvolgerà anche le scuole, la base operativa con la presenza di “strutture intelligenti”, per l’ottimizzazione della raccolta attraverso l’utilizzo di contenitori ad accesso controllato e attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata. Sarà utilizzato un modulo software ideato proprio per i centri comunali di raccolta che, attraverso precisi strumenti di pesatura, permetterà la tracciabilità dei rifiuti, consentendo all’amministrazione di contabilizzare i rifiuti solidi urbani conferiti presso l’isola ecologica. “Ciò – ha rimarcato la leader de “La Ginestra” – consentirà ai cittadini di abbattere il 60% della Tari. Sarà cura della futura amministrazione promuovere il senso di responsabilità individuale e collettiva dei cittadini nella gestione dei rifiuti, come lo slogan “differenzi-Amo-Gioia” preannuncia”.