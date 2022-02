“Forza Italia continua a crescere in tutto il territorio della provincia di Cosenza e ad aggregare nuove energie utili al confronto, al dibattito e alla proposta politica. In tale ottica, nel pomeriggio di oggi si è svolto un proficuo incontro tra la sottoscritta ed il gruppo dirigente di Forza Italia del comune di Amendolara. Un incontro fortemente voluto alla luce del ruolo istituzionale ricoperto, a totale disposizione per portare avanti tutte quelle istanze che provengono dalle comunità e orientate al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini”.

È quanto dichiara, in una nota, Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

“Forza Italia, ad Amendolara, rappresenta un gruppo coeso e determinato costituito da numerosi iscritti e simpatizzanti, ricco di professionalità ed entusiasmo, nei cui confronti esprimo plauso e gratitudine per il lavoro fin qui svolto. L’incontro ha visto la partecipazione del segretario cittadino del partito, Isabella Gerundino, del neo coordinatore di Forza Italia Giovani, Angelo Soldato, al quale abbiamo rivolto i più fervidi auguri per la nomina ricevuta alla luce dell’impegno profuso, e di una folta delegazione di aderenti alla nostra forza politica. Tanta la determinazione degli azzurri amendolaresi – aggiunge Straface – per la crescita del partito in loco, soprattutto con la costituzione di un gruppo giovanile determinato e propositivo”.

“Molti gli argomenti affrontati: dalla disamina delle tematiche e problematiche territoriali, sulle quali fin dall’inizio del mio mandato è stato avviato un confronto costante, utile per apportare un contributo decisivo nelle preposte sedi istituzionali, alle sfide che ci attendono prossimamente, nelle quali Forza Italia sarà sempre presente in prima linea portando avanti una politica dell’ascolto e dell’incontro con la cittadinanza e con proposte fattive e condivise. Non posso che ritenermi soddisfatta di questo incontro e, più in generale, del clima costruttivo e di grande concordia che si registra all’interno del coordinamento cittadino amendolarese di Forza Italia, preziosa realtà del panorama politico dell’Alto Jonio e dell’intera provincia cosentina”.