L’anticiclone africano sta per raggiungere il culmine in queste ore facendo schizzare le temperature fino a 40° e che oltre al caldo intenso si dovranno fare i conti anche con l’afa. Infatti l’umidità tenderà a crescere ulteriormente rendendo il clima insopportabile con l’aumento del disagio bioclimatico, soprattutto per le persone più fragili, come anziani, bambini e chi soffre di patologie particolari, specie respiratorie e cardiache.

Sarà un’altra giornata all’insegna del caldo estremo sull’Italia quella di oggi, venerdì 19 luglio, con ben 17 città da bollino rosso segnalate nell’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute ed altre tra cui Reggio Calabria in pre-allarme da bollino rosso.

Anche la notte si registrano temperature che creano un disagio termico corporale che crea difficoltà per tutta la notte, trovandoci sempre di più in un clima tropicale.

Ma sembra che qualcosa potrebbe cambiare già dalla prossima settimana, a partire dal 23 luglio con un lieve calo delle temperature portando un po’ di frescura e con temperature in linea con la stagione estiva.

Se tutto verrà confermato, il gran caldo africano dovrebbe ulteriormente attenuarsi, mitigato anche dalle meno calde correnti provenienti dai quadranti settentrionali, e sarà meno caldo e meno umido.