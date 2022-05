Di Roberta Strano

La Settimana delle Culture di Palermo, che si svolgerà dal 30 aprile all’8 maggio 2022, giunge quest’anno alla sua undicesima edizione. Festival ideato, promosso e organizzato dal Comitato “Insieme per Palermo”, con la collaborazione dell’assessorato alla Cultura del Comune e la partecipazione di decine di partner pubblici e privati. Tanti saranno gli eventi, tra i quali anche il ricordo delle stragi del ‘92 per il trentennale.

Nell’ambito della prestigiosa manifestazione, domani martedì 3 maggio alle ore 16:30 presso l’ex Noviziato ai Crociferi, in via Torremuzza 18, Palermo (zona Kalsa), verrà presentato il racconto autobiografico La valigia gialla dello scrittore, poeta e blogger palermitano Antonino Schiera,

A moderare l’incontro sarà la giornalista Gilda Sciortino.

L’autore dialogherà con la poetessa e scrittrice Roberta Strano.

Il racconto, pubblicato nel luglio 2021 da Libero Marzetto editore nella collana gli Asini volanti, è ambientato negli anni novanta ed ha come protagonista un uomo insieme alla sua inseparabile valigia gialla, che narra uno spaccato della sua esistenza tra Germania, Olanda e Italia. Una vita caratterizzata dal lavoro, dalle delusioni personali, dalla nostalgia.

“Questo è un omaggio a tutti gli immigrati costretti a lasciare la propria terra, ma anche a quelle persone che per una delusione d’amore soffrono e perdono la voglia di vivere calpestando la propria autostima. Persone, queste ultime, che intraprendono un percorso di autogenerazione e guarigione attraverso il viaggio, fisico o mentale” dichiara l’autore.

E ancora: “Questa storia nasce da Ao longe o mar, brano del 1994 registrato dai Madredeus”.

Biografia

Antonino Schiera (Palermo, 1966) è poeta, narratore e collaboratore giornalistico. Ha vissuto tra Germania e Austria. Esperto di marketing e comunicazione, utilizza la parola come un ponte che può unire mondi che ancora non si conoscono. Ha pubblicato: Percorsi dell’anima (Europa, 2013), Frammenti di colore (La Gru, 2016), Meditare e sentire (Il Convivio, 2019), Sciabordio vitale sotto il cielo plumbeo (Il Convivio, 2021) La valigia gialla (Libero Marzetto, 2021).

Le sue poesie e le sue opere hanno ricevuto menzioni d’onore e premi a importanti concorsi nazionali e internazionali. Ha partecipato a numerosi reading poetici e recensisce e promuove alcune opere di scrittori contemporanei nel suo blog Antonino Schiera – Riflessioni d’Autore.