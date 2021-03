21 Marzo 1921,a 100 anni dalla nascita, la comunità natia di Taurianova ricorda un suo figlio che nel 1948 si arruolò nella Polizia con il grado di Maresciallo. Assegnato al raggruppamento Guardia di P.S. in Roma, svolse la sua missione con impegno e profonda dedizione. Il mattino del 27 Novembre 1979, due uomini della colonna brigatista 28 Marzo, armati di pistola, giunsero alle sue spalle e d aprirono il fuoco. L’attentato venne rivendicato dalle Brigate Rosse con una telefonata ad un quotidiano romano. 25 dopo dalla morte di Domenico Taverna, il Presidente della Repubblica C.A. Ciampi, consegnava ai famigliari della vittima del terrorismo la medaglia al valore civile. Mirabile esempio di virtù, Taurianova oggi ricorda un suo amato figlio che ha servito lo stato, e perchè tutto ciò non cada nell’oblio, alla luce dellaa deliberazione di questa G.C. n° 180/2018 con la quale sono state definite le nuove intitolazioni toponomastiche, l’Amministrazione Comunale, ha approvato con propria deliberazione di giunta, l’intitolazione di una via cittadina e la cenimonia di scopertura della targa odontmastica in onore di Domenico Taverna, la cui data verrà a breve comunicata alla luce dell’evoluzione dell’attuale situazione pandemica.