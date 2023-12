Abbiamo raggiunto, per questa intervista esclusiva, il cantante Napoletano, Alex Gargano che si è raccontato di lui, dagli esordi fino all’ultimo brano.

Ciao Alex, quando inizia la tua passione per la musica?

Ciao Mirko, inizia sin da bambino, avevo solo 6 anni e quando ascoltai Freddie Mercury iniziai ad appassionarmi per la musica e per il canto. In seguito, da buon napoletano sono cresciuto anche con la musica neomelodica in particolare con Gigi D’Alessio, Sal Da Vinci e Nino D’Angelo.

Ho sentito delle tue canzoni in spagnolo, come mai?

Da ragazzo ho vissuto a Tenerife 3 anni. Li ho iniziato ad ascoltare musica in spagnolo e me ne sono innamorato.

A quale cantante spagnolo ti ispiri?

Sicuramente a “David Bisbal”, mi rivedo tantissimo in lui, amo il suo modo unico di cantare. Purtroppo però devo ammettere che è quasi impossibile che diventi come lui.

Italiano invece?

Sicuramente i Pooh, Eros Ramazzotti e Alex Baroni infatti, nel mio repertorio ci sono molti loro successi.

Qual’è stato il tuo percorso artistico fino ad ora?

Crescendo, dopo aver terminato gli studi, ho sempre frequentato persone che appartengono al mondo dell’intrattenimento e dato che nella mia città va tantissimo il piano bar, mi ci sono ritrovato senza accorgermene. Questo tipo di esperienza mi ha permesso di coltivare la mia passione che successivamente si è trasformata anche in lavoro.

Come hai vissuto artisticamente il periodo della pandemia?

Nel periodo della pandemia, quando dovevamo rimanere chiusi in casa, sono riuscito a dedicarmi di più alla musica e d a valutare scelte e proposte significative. In questo periodo buio, ho ricevuto un raggio di sole..ho conosciuto e stretto amicizia e contratti con i miei attuali manager Saro Parisi e producer Giacomo Lupi. Grazie a loro ho stretto collaborazioni con autori fantastici come Francesco Boccia, Gianni Fiorellino, Andrea Gallo, Daniele Piovani e Fabrizio Luceri.

Che genere di musica hai nel tuo repertorio?

Il mio è un genere che spazia dagli anni 90 agli anni 2000. Cantoil classico ma anche il neomelodico, dipende dal pubblico. Il mio intento è quello di soddisfare loro.

Il tuo nuovo singolo difendo l’amore…

Amo molto il mio nuovo singolo, scritto da Fabrizio Luceri ed edito da Massimo Curzio della Big Store, parla dell’amore in generale, non solo della coppia, con quello che è diventata la società che ci circonda è l’unica cosa che ci possa fortificare e renderci inattaccabili.

Grazie Alex per la tua disponibilità e gentilezza unica

Grazie a te Mirko è stato un onore ed un piacere!

Il profilo Instagram di Alex è: https://www.instagram.com/alexgarganoofficialpage/

(A cura di Mirko Mascioli)