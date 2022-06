Sono molto felice per il risultato delle elezioni amministrative del Comune di Soverato. La lista “Cambiamenti” con il candidato a Sindaco Daniele Vacca ha ottenuto una vittoria straordinaria con oltre il 91% delle preferenze. Un vero e proprio plebiscito nel segno della continuità, che dimostra ancora una volta come la buona amministrazione basata sull’ascolto, sull’impegno, sulla voglia di fare venga sempre premiata dai cittadini. Cambiamenti è un progetto che parte da lontano, dalle elezioni comunali del 2015, progetto a cui ho avuto l’onore di partecipare sin dalle fasi inziali e che mi ha visto candidato e poi sindaco della Città per due volte fino alla mia elezione a Consigliere Regionale nell’ottobre scorso. Sono stati anni contrassegnati da un duro lavoro che un gruppo di amici ha sempre portato avanti con l’unico obiettivo di far cambiare passo alla Città e aumentare la qualità della vita dei suoi abitanti. Dedizione, competenza, disponibilità sono state le parole d’ordine alla base del progetto. Sono orgoglioso di passare il testimone a Daniele Vacca, mio amico fraterno, prima Assessore, poi Vice-sindaco e oggi Sindaco di Soverato. A lui faccio i miei più sentiti auguri, sono certo che saprà proseguire nel migliore dei modi il lavoro avviato, garantendo a Soverato un ulteriore sviluppo. Infine, intendo ringraziare tutti i candidati, gli eletti e i non eletti, sono sicuro che ognuno di loro farà del proprio meglio per il bene dell’intera comunità di Soverato.