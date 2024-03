Albanese “Auguri a Barbara Cittadini che torna presidente Aiop Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Rivolgo gli auguri di buon lavoro a Barbara Cittadini, eletta alla presidenza di Aiop Sicilia per il prossimo quadriennio, dopo l’importante esperienza di presidente nazionale Aiop. La sanità privata è un settore strategico per il supporto quotidiano che dà alla sanità pubblica al servizio dei cittadini e pazienti che hanno necessità di risposte immediate e servizi sanitari efficienti. Sono certo che Barbara Cittadini tornerà a dare un contributo importante al comparto con la sua consolidata esperienza”. Lo dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, appresa la notizia dell’elezione che si è svolta oggi a Catania.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).