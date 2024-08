L’attesa è finita, da oggi fino al 5 agosto Taurianova sarà inondata d’arte e di cultura, nonché di colori e atmosfere particolari per il via del Concorso Internazionale dei Madonnari di Taurianova è inserito tra le maggiori manifestazioni culturali e artistiche della Calabria e ogni anno migliaia di visitatori.

Quest’anno, i maestri madonnari si sfideranno sul tema “Maria, Arte e Sapienza”, con la direzione artistica della professoressa Antonella Larosa. Evento ideato dall’Associazione “Amici del Palco” presieduta da Giacomo Carioti e volto a valorizzare l’arte antica dei madonnari.

Da oggi per quattro giorni, non venire a Taurianova sarà un gran peccato!

IL PROGRAMMA