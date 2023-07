Al via l’Etna Summer Camp che insegna ai giovani l’educazione stradale

CATANIA (ITALPRESS) – Per sensibilizzare i giovani su temi importanti come la sicurezza stradale e l’educazione ambientale, parte oggi a Catania il Cri Green Camp “Etna Summer Camp”, campo residenziale, gratuito e inclusivo, primo step della campagna di sensibilizzazione “Sicurezza on the road – La vita è un viaggio, rendiamolo più sicuro” realizzata da Bridgestone, leader nelle soluzioni avanzate per la mobilità sostenibile, e dalla Croce Rossa Italiana, la più grande Organizzazione di volontariato in Italia. Il Cri Green Camp, organizzato dal Comitato della CRI di Catania, sarà ospitato dal 17 al 23 luglio presso Casa Tabor a Sant’Alfio (Catania), al quale parteciperanno circa 21 bambini tra 8 e 13 anni. I giovanissimi verranno coinvolti in attività ludico-formative che arricchiranno il loro percorso di crescita, incentrate sui temi della sostenibilità ambientale, attraverso laboratori didattici e sensoriali, passeggiate guidate ed escursioni presso siti archeologici e naturalistici, e della sicurezza stradale, con attività esperienziali ed educative.

Infatti, il campo mira a educare i bambini al rispetto dell’ambiente e alla sicurezza stradale, affinchè siano più responsabili e consapevoli della salvaguardia dell’ecosistema e della sicurezza, contribuendo altresì ad accrescerne la creatività e la capacità di costruire legami. La sicurezza stradale resta quindi un argomento sensibile non solo a livello nazionale, ma anche per le comunità locali. Nel 2021 si sono verificati in Sicilia 9.943 incidenti stradali (+23,5% sul 2020), causando 225 vittime. Nella regione, il numero più alto di incidenti stradali è stato registrato a Catania (2.583; +21,6% sul 2020), con 45 vittime e 3.731 feriti. Ed è proprio questo l’obiettivo del progetto realizzato da Bridgestone e dalla Croce Rossa Italiana, ovvero diffondere la cultura della sicurezza nel nostro Paese, contribuendo a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in vista del 2030.

“Siamo entusiasti del progetto Sicurezza on the road realizzato insieme a Croce Rossa perchè ci consente di promuovere tra i più giovani la cultura della sicurezza stradale, una tematica che in qualità di azienda leader globale nella mobilità ci sta particolarmente a cuore ed è in linea con E8 Commitment, l’impegno della nostra azienda per costruire un mondo più sostenibile, sicuro e inclusivo” dichiara Emilio Tiberio, COO e CTO di Bridgestone Emia. “Attraverso l’impegno di Volontarie e Volontari nei Comitati territoriali della CRI informeremo i giovani sui rischi derivanti da un comportamento non responsabile alla guida. La Sicurezza stradale è una tematica da sempre al centro delle iniziative della Croce Rossa Italiana e la partnership con Bridgestone ci permette di trasmettere ai giovani valori importanti che, ci auguriamo, siano per loro un punto di partenza per una guida più sicura e un domani con un numero sempre minore di incidenti e vittime della strada”, aggiunge Edoardo Italia, Vicepresidente e Rappresentante dei Giovani della Cri. “Sicurezza on the road” continuerà a ottobre in circa 95 scuole secondarie di primo e secondo grado, coinvolgendo circa 5.000 studenti. A partire dal 2024 il progetto arriverà “nelle piazze”, grazie ad attività interattive e la diffusione di materiali informativi su tutto il territorio italiano.

