Ieri si è svolto il sopralluogo congiunto tra Città Metropolitana e Comune di Molochio sull’ arteria metropolitana che collega Molochio a Trepitò. Il tutto si è svolto in concomitanza dell’ avvio del’ ultima fase dei lavori che hanno come obiettivo il ripristino della normale viabilità su questo tratto di strada.

Al sopralluogo hanno partecipato il Consigliere Metropolitano con delega alla viabilità Carmelo Versace e il sindaco di Molochio Marco Caruso.

Questa strada metropolitana versava in stato di totale abbandono e degrado e impediva, visto lo stato di quasi non percorribilità , di raggiungere il villaggio Trepitò e quindi l’ attraversamento verso la costa ionica e in aggiunta negava, ai numerosissimi visitatori, la possibilità di recarsi agevolmente al percorso delle Cascate Mundu e Galasia considerate una delle bellezze più rare del Parco Nazionale d’ Aspromonte e uno dei percorsi più gettonati dell’ intera Città Metropolitana.

Il sindaco di Molochio ha ringraziato pubblicamente il Consigliere Versace “per l’ eccellente lavoro svolto dalla Città Metropolitana e nel farlo ha sottolineato che interventi del genere restituiscono i territori alla popolazione e dignità alle Comunità che le vivono”.

I lavori programmati dagli uffici diretti dall’ ing. Benestare e coordinati dal geometra Zangari hanno prima di tutto messo in sicurezza la strada e ristabilito il normale deflusso delle acque e in questa ultima fase vedranno la ricostruzione della carreggiata con la posa dell’ asfalto e il posizionamento della necessaria segnaletica orizzontale e verticale.