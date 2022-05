Si svolgerà dal 2 al 4 giugno a Taurianova il primo Villaggio Sud Agrifest, un festival di tre giorni che vedrà sul palcoscenico allestito presso l’OP Pianagri di località Vatoni, uno a sera, i live di Barreca, Peppe Voltarelli e sabato 4 giugno, in chiusura, i Negrita.

I concerti delle prime due serate inizieranno alle ore 21.30. Nella giornata di chiusura, invece, i Negrita si esibiranno alle ore 22:00, preceduti nel tardo pomeriggio dalla band locale Kihm e Prospettive di Gioia sulla Luna. Tutte le giornate sono ad ingresso libero, ad eccezione del concerto dei Negrita, al quale si potrà assistere con un biglietto ridotto di euro 12,00. Ogni sera il Villaggio Sud Agrifest si concluderà con il Dj set davvero esplosivo e sorprendente del producer, dj, manager e promoter Fabio Nirta. Il Villaggio Sud Agrifest, organizzato dall’ Associazione Risorse e dalla Cooperativa OP Pianagri, è un progetto d’innovazione territoriale che ha l’obiettivo di creare sinergie tra il mondo dell’agricoltura e quello della sostenibilità ambientale, dell’innovazione tecnologica, del lavoro etico e giovanile. Il concerto dei Negrita è organizzato in collaborazione con “Fatti di Musica 2022”, il festival del miglior live d’autore di Ruggero Pegna.

“Il Villaggio Sud Agrifest – affermano i responsabili di Risorse e OP Pianagri – è un progetto che nasce dalla volontà di dedicare un nuovo evento di tre giorni alla sostenibilità, con eventi, esposizioni, laboratori per bambini, workshop, degustazioni enogastronomiche, area food and drink, concerti, presentazioni, convegni per valorizzare e condividere realtà e progetti di eccellenza nella cura partecipata e diretta della nostra regione. Il 2-3-4 giugno 2022 – concludono – riscopriamo le risorse della nostra terra!”. Dal punto di vista musicale, il Festival proporrà live d’autore di altissimo spessore artistico e richiamo, accendendo i riflettori anche su autentici talenti calabresi, a cominciare dal giovane cantautore Barreca, in procinto di pubblicare il suo secondo, attesissimo album. Il 3 giugno, poi, sarà la volta di Peppe Voltarelli, il pluripremiato cantautore cosentino, tre volte vincitore della Targa Tenco come Migliore Interprete, stimatissimo dalla critica e apprezzatissimo dal grande pubblico. Ad infiammare la serata finale del Festival saranno i Negrita, la celeberrima e travolgente band aretina reduce dal successo straordinario del concerto all’Eurovillage di Torino con circa ventimila persone, più volte premiata in Fatti di Musica.