Da diversi giorni i tecnici comunali stanno tentando di effettuare degli interventi per sopperire alla carenza idrica, determinata dall’eccessivo consumo di acqua potabile utilizzata in maniera impropria soprattutto per irrigare le campagne.

Come è possibile verificare dalle fotografie allegate, i pozzi situati in contrada Gille ‘sono inutilizzabili perché completamente invasi dalla vegetazione infestante, sintomo di un’incuria ereditata dalla precedente gestione, che non si è mai preoccupata di mantenere pulite le aree nonostante la loro importanza per il servizio di necessità nei confronti dei cittadini.

Lo stato dei luoghi ha impedito ai tecnici di poter accedere alle pompe di sollevamento.

Naturalmente provvederemo alla immediata pulizia.

Analoga situazione di degrado la abbiamo riscontrata nelle saracinesche poste in località Asmara, completamente chiuse ad opera di privati.

È evidente che nessun controllo è stato effettuato negli anni precedenti considerato che di fronte all’attrezzatura comunale erano addirittura poste delle piantagioni di ortaggi.

Al di là di ogni considerazione su quello che non è stato fatto in passato, il lavoro incessante dei tecnici ha fatto sì che Gioia Tauro , a differenza di molti comuni limitrofi , non abbia avuto sino ad oggi la necessità di ricorrere all’uso di autobotti.

Stiamo ancora lavorando perché l’acqua possa arrivare in condizioni di tollerabilità in tutte le utenze domestiche.

Chiedo alla cittadinanza di avere pazienza assicurando interventi costanti e tempestivi.

Il sindaco Simona Scarcella