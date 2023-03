In questi ultimi giorni assisto sgomento ad un attacco senza esclusione di colpi verso la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza, rei secondo alcuni di essere i responsabili della tragedia.

Queste critiche mi hanno profondamente scosso.

Si tratta di invettive pretestuose indirizzate a uomini che hanno fatto della sicurezza in mare la loro missione di vita , critiche che non possono essere accettate.

Guardia Costiera e Guardia di Finanza sono presidi di legalità e di sicurezza.

Hanno permesso con il loro lavoro che migliaia di profughi scampassero ad un destino crudele.

Ci sono delle indagini in corso da parte della Magistratura che stabilira’ le responsabilità e gli eventuali colpevoli di questa tragica vicenda.

Questa è l’ora del silenzio!