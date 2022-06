Pino Capalbo è stato riconfermato sindaco di Acri. Concluso lo scrutinio delle 35 sezioni. Il sindaco uscente si assesta al 51,89%% (5.185 voti complessivi). Natale Zanfini ottiene 4.808 voti e chiude col 48,11% dei consensi.

Pino Capalbo è sostenuto da una coalizione sbilanciata verso il centrosinistra e formata da sette liste: Pd, Psi, Azione, Pino Capalbo Sindaco, Articolo Uno, Civicamente Acri, Acrinsieme. A queste liste toccheranno dieci seggi in consiglio comunale.

Zanfini contava sul sostegno di cinque liste: Moderati per Acri, Acri Futura, Acri Bellissima, Uniti per Zanfini Sindaco, Acri.0, Cambiamo Acr