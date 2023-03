Un malore improvviso avrebbe causato prima l’incidente stradale e quindi la morte di un uomo, stamani a Terranova da Sibari. Tutto è accaduto attorno alle 7.30, quando un signore di 71 anni, a bordo di una Ford Focus station wagon, nel mentre transitava lungo la centralissima via Margherita, nel centro jonico, avrebbe accusato un malore cardiaco che gli avrebbe fatto perdere il controllo della vettura schiantandosi contro un muretto. Per fortuna in quel momento non sopraggiungeva nessun’altra vettura tantomeno si trovavano in loco pedoni. Scattati subito i soccorsi, sul posto sono dapprima arrivati i carabinieri della locale Stazione e gli agenti della Polizia locale e subito a seguire i sanitari della postazione Pet 118 di Cassano Jonio. Il personale medico ha immediatamente cercato di rianimare l’uomo chiedendo anche il supporto dell’elisoccorso, atterrato in loco. Purtroppo, però, tutte le manovre di salvataggio non sono servite a nulla e per il signore, classe 1952, non c’è stato nulla da fare.