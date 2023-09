Di GiLar

Comprendiamo la foga, la gioia, il gusto di mangiare una pizza in uno “street food” virtuale, “come se fosse antani”, comprendiamo che Taurianova sta vivendo dei giorni di festa in onore dalla Santa Patrona (e “Padrona” com’era riportato in un manifesto), comprendiamo anche che la libertà è un concetto universale a volte mal rispettato e forse anche abusato nella sua reale essenza. Ma non comprendiamo, con tutto il rispetto delle bestie in quanto anch’esse creature degni di libertà e di libero sfogo nella loro reale natura, e crediamo anche che come tutti hanno diritto a momenti di svago e di ricreazione per liberarsi del triste peso in una loro condizione che ahimè non può far altro che creare nei nostri animi compassione e sincero dispiacere. Ma credo, senza scatenare le ire degli animalisti di turno dove non si può dire una parola contro gli animali che sei già marchiato come insensibile e altri epiteti che evito di menzionare. Ma, senza nulla a pretendere e senza ledere sensibilità, ma i “maiali” non sarebbe meglio, in questi tre giorni di festa patronale, tenerli dentro le porcilaie? E non è solo riferito a quelle scatole di pizza poggiate così soavemente sopra un panchina con ben in vista gli scarti superflui, ma anche ad altri simili condizioni sopra davanzali, negli usci di casa, tra l’ombra notturna al chiaro di luna degli alberi della villa comunale o magari in qualche traversa dove gli attimi si abbracciano con le effusioni dei fidanzatini di giornata e come scenografia quasi come dei fiori poggiati in mezzo ai loro momenti di dolcezza, bottiglie, bicchieri e scatole di pizza… lasciati qua e là. Ecco, faccio appello ai diretti interessati ed a quelli che verranno in questi ultimi scampoli d’estate e di festa, per cortesia i “maiali” chiudeteli nel loro habitat naturale, la “zzimba”..ops… porcilaia altrimenti diventiamo tutti maiali inventai in una porcilaia senza fine! Altrimenti sarebbe ora che qualcuno venisse punito…mi sembra ora, no?

Ps. La foto in copertina è solamente una delle tante riscontrate ieri sera, questo per dovere di cronaca e di servizio!

Ps2 Chiedo scusa umilmente ai maiali, ma a quelli veri e degni di nobiltà