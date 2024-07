Farà tappa a Taurianova Capitale Italiana del Libro 2024 “La Tazzina della Legalità” il progetto nato nel 2022 dopo l’attentato agli stabilimenti di Caffè Guglielmo, a Catanzaro, e poi divenuto un libro omonimo che raccoglie oltre 80 storie, riflessioni e testimonianze sul tema della lotta alle mafie.

Oggi, venerdì 19 luglio alle ore 19:00, presso gli spazi di Open Taverna, in Piazza Italia, appuntamento con la presentazione del libro edito da Giacovelli Editore, curato da Mary Troiano, nato dall’idea di Sergio Gaglianese e con la prefazione di Klaus Davi e la postfazione di Mario Bruno Belsito.

Saranno presenti Nicola Francesco Catanese, caposcorta di Paolo Borsellino; Mimmo Scordino, staffetta al dispositivo di scorta di Giovanni Falcone; Giusy Caminiti, Sindaco di Villa San Giovanni e coautrice del libro; Piera Aiello, prima testimone di giustizia in Italia da oltre 30 anni sotto scorta; Matteo Tubertini, Ceo Caffè Guglielmo spa, sotto scorta; Mauro Esposito, testimone di giustizia; Peppino Mariano, presidente Confassociazioni Calabria; Mary Troiano, curatrice del Libro; Francesco luliano, giornalista del Quotidiano del Sud – Calabria e de La Nuova Calabria, nonché coautore; Giovanni Primerano, coautore; Silvio Valzani, coautore e responsabile comunicazione de “La Tazzina della Legalità”. Modera Sergio Gaglianese, fondatore e presidente de La Tazzina della legalità.

Alla serata sarà presente anche Caterina Capponi, neo assessore alla Cultura della Regione Calabria.

Una “staffetta della legalità” partita nei mesi scorsi proprio da Catanzaro, dove il progetto è nato, e che dopo aver toccato importanti città italiane come Firenze, Torino e Bergamo adesso arriva nella Capitale del Libro 2024 per continuare a dare voce alle storie di imprenditori che decidono di rifiutare le richieste di pagamento del pizzo, trovandosi poi abbandonati a sè stessi nel dover affrontare gravi lutti e perdite economiche.

Un progetto al quale hanno contribuito oltre 80 partecipanti tra testimoni e collaboratori di giustizia, rappresentanti delle istituzioni, giornalisti e professionisti operanti in vari settori, per mettere in sinergia obiettivi, azioni, competenze, risorse e capacità, con l’obiettivo di sradicare la consuetudine mentale di tacita accettazione della violenza e della cultura mafiosa.

La serata organizzata dalla Capitale Italiana del Libro 2024 proseguirà alle 22:00 in Piazza Italia con il concerto della Sara Berni Blues Band, evento realizzato in collaborazione con l’Assessorato agli Spettacoli del Comune di Taurianova.

Da “Let the good times roll” a Ray Charles, da “Feeling Alright” a Etta James, quattro musicisti grandiosi come Muzio Marcellini alle tastiere, Daniele Bazzani alle chitarre, Mimmo Catanzariti al basso, Gianni Polimeni alla batteria, rivisiteranno un repertorio di grandi classici e chicche d’eccezione, guidati dalla straordinaria voce di Sara Berni, artista conosciuta per essere stata leader dei Bianca Blues e dei 7 Soul, oltre che corista e spalla per grandi artisti non solo italiani, ma anche del panorama musicale internazionale come Sting.

La Sara Berni Blues Band è stata inoltre scelta nel 2019 come migliore band italiana dall’ OnStage!Festival, il Festival dell’Arte Americana in Italia, per rappresentare il Blues e le sue evoluzioni e contaminazioni nel nostro Paese, proprio per la sua originalità e unicità negli arrangiamenti.

Due appuntamenti diversi per temi e linguaggi, ma che rappresentano l’intento della Capitale del Libro 2024 di contribuire all’offerta culturale dell’intera Piana di Gioia Tauro. Una programmazione volta a creare occasioni di riflessione su tematiche importanti, in un territorio nel quale è fondamentale continuare a portare avanti il dibattito sulla legalità e sulla lotta alla criminalità organizzata, e al tempo stesso regalare alla comunità di Taurianova momenti di intrattenimento con artisti di livello.