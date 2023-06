Dalla disponibilità e dall’impegno di molti amanti del calcio dilettantistico nasce la ASD CITTÀ DI SIDERNO.

Un gruppo di imprenditori e amanti dello sport vogliono spendersi per questo obiettivo, che dovrà partire da un progetto a medio lungo termine, capace di contagiare tutta la Città.

Del nuovo sodalizio faranno parte Giuseppe Ascioti, Raffaele Salerno, Antonio Commisso. Tra i nuovi soci si segnala la presenza dell’ex calciatore di Serie A Albanese Elezi Lirim e la disponibilità di tanti altri, che saranno coinvolti attraverso un’assemblea pubblica aperta a tutti da convocare al più presto.

L’obiettivo è di coinvolgere tutta la città, molte le disponibilità a contribuire da parte di noti imprenditori sidernesi.

Si ribadisce l’assoluta apertura da parte di questo a tutta la gente di buona volontà che ha nel cuore un unico obiettivo, costruire nel medio e lungo periodo un progetto sostenibile che porti Siderno a riappropriarsi del ruolo che ha sempre avuto nel mondo del calcio dilettantistico Calabrese.

Confidiamo soprattutto nella vicinanza della Nostra amministrazione, per la quale rappresenteremo con orgoglio la Nostra città, anche attraverso il nome ed i colori volutamente identitari.

Nei prossimi giorni sarà stabilito il punto di partenza per stabilire la categoria di partenza e per individuare lo staff tecnico per il quale verrà data assoluta priorità agli sportivi di Siderno.