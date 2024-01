Giovedì 4 gennaio 2024 presso il parco natalizio “Winterland” di Siderno è stato presentato il libro “Le avventure di Balù” scritto da Anna Maria Deodato e Gaetano Catalani.

All’evento, organizzato dalla Pro Loco di Siderno, hanno partecipato gli autori, la presidente della Pro Loco Antonella Scabellone e l’assessore alla Cultura del Comune di Siderno Francesca Lo Presti.

Il libro, che sta riscuotendo un grande successo a livello nazionale ed è stato adottato da numerose scuole per il suo alto valore formativo, esalta i buoni sentimenti con il linguaggio semplice della favola sollecitando riflessioni sane ed espandendo il pensiero a supporto dell’intelligenza emotiva essenziale nel processo di crescita dei bambini.

Balù, protagonista del racconto, è un simpatico cagnolino che vive una serie di avventure che fanno sperimentare emozioni come la gioia, la tristezza e la paura, regalando ai piccoli lettori nuove consapevolezze, strumenti e chiavi di lettura per interpretare la società “degli adulti” e i sentimenti che rendono un essere umano ciò che più profondamente è, in continuità con gli insegnamenti della famiglia e della scuola.

Nel corso dell’evento è stato proiettato il video cartone delle avventure di Balù che ha molto entusiasmato i bambini. A conclusione della manifestazione il prezioso intervento dell’artista prof. Giuliano Zucco.