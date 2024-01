DI CLEMENTE CORVO

Anche questa settimana continua la presentazione delle squadre di seconda categoria nel girone E . Questa settimana con il segretario Campisi Sandro segretario della squadra del San Ferdinando presentiamo la squadra presentiamo la neo promossa nel campionato di seconda categoria.

Allo stesso chiediamo Qual è il significato della data 1822 riportata sul marchio della squadra di San Ferdinando?

” La squadra porta come data 1822 in quanto è l’anno di nascita della scuola di calcio del San Ferdinando”

In quale anno è stata costituita la nuova vostra società?

” La nostra nuova società è stata fondata nel 2022 dopo sei lunghissimi anni di assenza il calcio dilettantistico, vedere la domenica i nostri ragazzi ritornare a giocare per il proprio paese è per noi motivo di grande soddisfazione e di orgoglio” .

Dopo lo splendido campionato dell’anno scorso conclusosi con la conquista della promozione in seconda categoria Quali sono le ambizioni per il campionato 2023-24?

” Le ambizioni sono quelle di fare un campionato tranquillo, mantenere la categoria conquistata l’anno scorso e far crescere i nostri giocatori”.

Rispetto all’organico dei calciatori dell’anno scorso cosa è cambiato?

” L’organico è sempre quello dell’anno scorso abbiamo inserito qualche giocatore di esperienza con linea guida per i più giovani” .

Avete IN organico elementi esperti per questa categoria?

” In organico abbiamo il nostro capitano Taccone Salvatore che ha giocato in categorie superiori, per noi è molto importante ma anche per il nostro spogliatoio, ma ci sono tanti altri giocatori di spessore che ci fanno la differenza” .

Il settore tecnico è rimasto inalterato?

” Sì, il nostro tecnico è rimasto il mister dell’anno scorso Giuseppe Spanò che tanto bene ha fatto l’anno scorso nel campionato di terza categoria”.

L’organigramma societario ha riscontrato nuovi ingressi?

L’organigramma è cambiato per quanto riguarda le cariche, Ma le persone siamo rimaste sempre le stesse. Il presidente adesso è Giacomo Macrì che sostituisce Germano Ventura e il vice presidente e Tavella Vincenzo che sostituisce Paparatto Umberto . Io sono rimasto come segretario ed inoltre abbiamo preso una figura molto importante che è Giuseppe Sgambetterra come direttore sportivo”.

Disponete di un settore giovanile?

” Non abbiamo un settore giovanile per adesso, però é nei nostri programmi futuri.

Ci siamo tra l’ altro impegnati per avviare la scuola calcio che è partita da quest’anno” .

Da dove attingete i vostri calciatori?

” I calciatori sono quasi tutti di San Ferdinando tranne qualcuno che proviene dai paesi vicini” .

Cosa chiedete alla popolazione di San Ferdinando?

” Alla popolazione chiediamo di starci vicini perché abbiamo bisogno di sostegno e stare vicini ai nostri calciatori il sabato durante le partite”.

Avete sponsor che vi sostengono economicamente?

” Per quanto riguarda le risorse per affrontare la stagione noi tutti ci autotassiamo per quello che possiamo e poi abbiamo dei piccoli sponsor locali che ci danno una mano d’aiuto” .

Avete chiesto un aiuto una collaborazione all’amministrazione locale?

” L’amministrazione locale ci aiuta con le strutture e la gestione degli stessi” .

Ci sono novità sui lavori riguardanti il campo sportivo, programmati dall’amministrazione comunale, in modo particolare per quanto riguarda il manto erboso?

I lavori di ristrutturazione al campo dovrebbero iniziare Nel 2024, tra i lavori c’è anche il rifacimento del rettangolo di gioco con il manto erboso sintetico.