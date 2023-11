Di Clemente Corvo

La squadra dell’ ASD città di Siderno dopo aver vinto l’anno scorso con grande merito il campionato di terza categoria si trova a disputare quest’anno il campionato di seconda categoria.

Dopo quattro gare disputate, la stessa si trova al secondo posto in classifica a pari punti con il Rizziconi a tre punti di distanza dalla capolista ASD Sport Palmi 2018. Quest’anno il campionato di seconda categoria girone e Si preannuncia molto equilibrato e competitivo, dove tante squadre sono attrezzate per il salto di categoria

Abbiamo chiesto all’ addetto Stampa della squadra Jonica Massimo Muià i programmi che la squadra si prefissa in questo campionato 2023-24, squadra rinata lo scorso anno dal blocco di giocatori che aveva iniziato e vinto con il Siderno 1911.

Quale è stata l’importanza per la società aver vinto nel primo anno di vita il campionato di terza categoria?

” Vincere dopo un anno di attività campionato e coppa Disciplina è motivo di orgoglio per il progetto che ci siamo prefissati” .

Dopo lo splendido campionato disputato e vinto l’anno scorso qual è l’obiettivo della squadra del Siderno per questa annata 2023-24?

“L’obiettivo di questa stagione sarà vincere il campionato anche quest’anno per scalare le categorie fino a tornare a disputare i campionati che ci competono” .

L’organico societario di quest’anno ha avuto dei cambiamenti rispetto a quello dell’anno scorso?

” L’organico societario è stato rinnovato con il Nuovo presidente Giuseppe Ascioti, Vice Presidente Federico Trifiletti, direttore sportivo Antonio Commisso, Segretario con delega con i rapporti con la stampa e la gestione dei social Massimo Muia’, dirigenti accompagnatori Domenico Stalteri e Giuseppe Meleca, Carlo Bolognino come figura storica delle vecchie glorie e tanti altri soci”.

Prevedete l’ingresso in società di nuovi soci?

” La società è aperta a nuovi ingressi per i tanti cittadini che si stanno avvicinando portando condivisione ed entusiasmo” .

Avete confermato in blocco lo staff tecnico dell’anno scorso?

” Lo staff tecnico è stato confermato ed è composto da: Tommaso Costa come Allenatore, Rocco Raso Allenatore In Seconda e Giuseppe Pagano come preparatore dei portieri”.

La rosa vincente dei calciatori rispetto a quella dell’anno scorso ha avuto delle modifiche?

“La rosa è stata confermata quasi in blocco ed è composta quasi esclusivamente da sidernesi con aggiunta di qualche elemento di categoria superiore ma sempre del luogo”.

La vostra Rosa annovera diversi calciatori di spiccate esperienza per questo campinato

” Fuori categoria sono Mario Fuda, i fratelli Andrea e Rocco Pasqualino, Giampietro Costa, Anthony Albanese, Vincenzo Fuda, Antonio Carabetta e tanti altri che hanno disputato campionati di categoria superiore”.

Avete un settore giovanile ? ” Attualmente no, anche se Ci sono dei giovani locali molto promettenti come Luigi Stefano ed altri, di fatto l’intento per la prossima stagione è quello di costituire un valido settore giovanile collobarado con le scuole calcio locali

Un altro obiettivo che si pone la società è di far tornare a giocare gli altri sidernesi sparsi in diversi società della zona per evitate di disperdere le forze e farli ritornare ad indossare e lottare per la maglia del proprio paese, Per puntare in un futuro prossimo a campionati consoni al blasone e alla storia del Siderno.

La Nostra società si pone l’obiettivo di dare un futuro a tanti giovani, sensibilizzandoli a rimanere nella nostra città, aiutandoli a trovare la loro dimensione, che passa attraverso percorsi di studio e di lavoro,

Per stagnare il dramma dell’emigrazione giovanile contribuendo a creare un furono proprio alle nostre latitudini”.

È iniziato Domenica 22 Ottobre 2023 il Campionato di Seconda Categoria Girone E della delegazione di Gioia Tauro con 12 squadre.

Il Calcio a Siderno nasce 112 anni fa con la nascita dell’allora squadra denominata Juventus Siderno.

Le maggiori fortune calcistiche sono state negli anni trenta-quaranta, quando la locale squadra militava nel campionato di Serie C/B. Dopo la forzata interruzione dei campionati a causa della seconda guerra mondiale, il ritorno della pace segnava anche il ritorno del gioco del calcio; in quegli anni la compagine locale militava nel campionato di Serie D ed il presidente era Francesco Romeo, già dirigente della Reggina che dimostrava speciale attenzione nei confronti del settore giovanile verso cui profondeva ogni sforzo per riuscire a raggiungere i maggiori traguardi anche in ambito nazionale, sforzi che furono abbondantemente ripagati quando nel 1962 Siderno vinse il titolo di Campione d’Italia per la categoria Allievi. In seguito, in memoria dell’operato del Presidente Francesco Romeo, veniva attribuito il suo nome al campo, anche conosciuto con il nome di Campo Vecchio, che aveva conosciuto i successi di quella squadra. Francesco Romeo non è stato l’unico dirigente ad onorare il nome calcistico di Siderno; Mimmo Cataldo, ad esempio, è stato direttore sportivo di squadre militanti in Serie A, tra le quali il Lecce; anche per quanto riguarda i calciatori Siderno ha potuto contare su validi rappresentanti, si pensi al bomber Giuseppe Galluzzo che, oltre a giocare per parecchi anni nei massimi campionati nazionali, ha giocato per il Milan sia in Serie A che in Coppa Campioni. Nel periodo 1960-1970 la squadra calcistica di Siderno si chiamava Juve Siderno: factotum di quella società era Franco Diano; questi, appese le scarpette al chiodo dopo un’ottima carriera che lo aveva visto calcare anche i campi di Serie C, assunse le vesti di presidente e allenatore sia della prima squadra che del settore giovanile.

Nella metà degli anni settanta alcuni sidernesi, tra i quali Filippo Sgambelluri, Pino Reale, Damiano Verteramo e Enzo Leonardo, fondavano un’altra squadra, l’A.C. Siderno, della quale Direttore sportivo era Francesco Barillaro. In quegli anni la tifoseria sidernese era divisa e si assisteva a sentitissimi derby stracittadini anche delle squadre giovanili. Dopo alcuni anni l’A.C. Siderno diventava la prima squadra di Siderno mentre la Juve Siderno chiudeva i battenti. L’A.C. Siderno aveva intrapreso la sua esperienza calcistica partendo dal campionato di Terza Categoria sotto la guida dell’indimenticato Renzo Guerrieri.

Attraverso una serie di eccellenti campionati e promozioni consecutive era riuscita ad ottenere la promozione in Serie D (anche detta Interregionale) dopo gli spareggi contro la Vigor Lamezia (a Castrovillari) e la Morrone (a Catanzaro). Anche in Serie D la dirigenza dell’A.C. Siderno ha cercato, attingendo calciatori da tutta Italia, di allestire organici capaci di portare Siderno nel calcio professionistico.

Nel 1980 con la denominazione di A.C. Campagna, poi nella prima metà degli anni novanta la squadra ha iniziato a scalare categorie. Dopo aver cambiato denominazione, passando da A.C. Campagna a F.C. Jonica, nel giro di pochi anni, sotto la presidenza di Enzo Commisso e sotto la guida dell’allenatore Gaetano Mazzone, vinceva molti campionati ottenendo anche tre promozioni consecutive. Nel campionato 1995-1996 militava in Promozione. Al termine di quel campionato si rendeva necessaria la disputa dello spareggio contro la Vibonese per stabilire chi delle due dovesse essere promossa. Lo spareggio si disputava a Palmi il 19 maggio 1996. Qui la F.C. Jonica, forte dei suoi 4.000 tifosi al seguito, vinceva 1-0 con gol di Pelle e approdava in Eccellenza Calabria. Nello stesso anno l’A.C. Siderno, dopo le imprese e le ambizioni degli anni precedenti, incontrava un periodo di difficoltà anche economica e abbandonava la scena. Così, a partire dalla stagione calcistica 1997-1998 la F.C. Jonica era l’unica squadra a rappresentare la città di Siderno. La dirigenza decideva di cambiare nuovamente la denominazione della squadra in modo da farne risultare la città di appartenenza: la F.C. Jonica diventava così Associazione Sportiva Jonica Siderno. Nel campionato 1998-1999, sotto la guida di mister Figliomeni e l’opera del Direttore tecnico Avv. Antonio Tassone, anche l’A.S.J. Siderno riusciva a conquistare la promozione in Serie D. Tuttavia, nel 2000, nel secondo campionato di Serie D, conosceva quella che è stata la prima retrocessione della sua storia.

Nella stagione calcistica 2007-2008 dopo sette anni di militanza nel campionato di Eccellenza calabrese, l’A.S.J. Siderno terminava la regular season al quint’ultimo posto, finendo così a disputare i play-out per la salvezza con il Cutro. Persi i play-out, la squadra è retrocessa nel campionato di Promozione calabrese, dopo un’estate travagliata da alcuni cambi al vertice societario, e il mancato acquisto di un titolo sportivo che avrebbe potuto riportare la squadra in Eccellenza, la società jonica ha iniziato la stagione 2008-2009 nel girone B del campionato di Promozione calabrese, con l’obbiettivo di ritornare immediatamente in Eccellenza.

Nella stagione calcistica 2009-2010 il Siderno centra i play-off ma non riesce ad arrivare alla fase finale.

Nella stessa stagione sportiva in città venne fondata l’ASD Real Siderno che, iscritta al campionato di terza categoria, centra subito la promozione di categoria. In estate il titolo del Siderno è in vendita e viene acquistato dai dirigenti del Real Siderno e da altri soci della Città con l’intenzione di fondare un’unica società sportiva e dare una nuova prospettiva alla città, società denominata A.C.D. Siderno 1911. In questa stagione (2010-2011) con l’avvento della nuova società, si posiziona al 2º posto in Promozione, conquistando con alla guida mister Gianni Fiorenza poi allo spareggio play-off contro il San Lucido il salto di categoria in Eccellenza. Nella stagione 2010-2011 si classifica al 9º posto. Nella stagione successiva (2012-2013) cambia sigla passando da “A.C.D.” ad “A.S.D. Siderno 1911”, si classifica al 16º posto, retrocedendo direttamente nel campionato di Promozione.

La stagione 2013-2014 ha visto la compagine sidernese disputare un campionato negativo conclusosi con una nuova retrocessione, questa volta nel campionato di Prima Categoria. Con l’ennesimo cambio di presidenza, l’ingresso di nuovi soci, e il ritorno di alcuni storici dirigenti, c’è l’ennesimo cambio di denominazione sociale in A.S.D. Città di Siderno 1911. Nella stagione regolare (2014/15) chiude al 2º posto in classifica, conquistando sotto la guida di mister Tommaso Costa il ritorno nel campionato di Promozione Calabria battendo per 1-0 il Parenti nella gara valevole per gli spareggi play-off. L’anno dopo (2015/16) si classifica al 2º posto in classifica poi ripescato nel campionato di Eccellenza. La stagione (2016/17) si classifica all’8º posto nel Campionato di Eccellenza.

Nel campionato 2017-2018, dopo un lungo testa a testa per la promozione in Serie D con il Locri, chiude il campionato al quarto posto in classifica. Ai play-off promozione viene eliminato dal Castrovillari.

In estate cambia ragione sociale in A.S.D. Jonica Siderno, riprendendo la denominazione che ha accompagnato in sodalizio dalla metà degli anni novanta fino al 2010.

Al termine del campionato 2018-2019, dopo un buon inizio, il sodalizio in crisi retrocede in Promozione. In estate rinuncia all’iscrizione al successivo torneo, entrando a far parte del nuovo Comprensorio Jonico con la Vallata del Torbido di Mammola e con un gruppo di sportivi di Marina di Gioiosa Jonica.

Successivamente, tifosi e vecchi dirigenti, con lo scopo di proseguire la tradizione sportiva legata al nome del Siderno, fondano l’A.S.D. Siderno 1911, ripartendo dalla Terza Categoria.

Mentre il Siderno 1911 progetta il prossimo campionato di Prima Categoria, sotto il sole caldo di Agosto 2022, rinasce una nuova realtà calcistica a Siderno, A.S.D. Jonica Siderno 1980, la quale è composta da un mix di ex dirigenti e soci, già conosciuti per aver portato il Siderno in categorie molto più alte, come l’Eccellenza o la Serie D. Iscritta al campionato di Terza Categoria sotto la guida del duo Costa-Raso, centra subito il salto di categoria, approdando in Seconda Categoria.

Nella stagione 2023/2024 cambia organigramma societario e la denominazione sociale in ASD Città Di Siderno con il “leitmotiv” di rappresentare la Città e come obbiettivo di far ritrovare e ritornare il senso di appartenenza e la passione dei colori biancoazzurri a tifosi ed appassionati per far tornare Siderno ai fasti di un tempo.

Attualmente disputa il campionato di Seconda Categoria dove dopo due giornate guida la testa della classifica assieme allo Sport Palmi.

Palmarès

Competizioni regionali

Eccellenza Calabria: 1

1998-1999

Promozione: 1

1995-1996 (girone B)

Super Coppa Regione Calabria: 1

1998-1999

Coppa Italia Dilettanti Calabria: 1

1991-1992

Competizioni giovanili

Campionato Allievi Nazionali: 1

1961-1962 (come S.S. Juventus Siderno)

Campionato Juniores Regionali: 1

2006-2007

Altri piazzamenti

modifica

Eccellenza:

Terzo posto: 1996-1997, 1997-1998

Promozione:

Secondo posto: 2010-2011 (girone B), 2015-2016 (girone B)

Terzo posto: 2008-2009 (girone B)